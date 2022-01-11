Ахмет Чалік грав в одному клубі з українцем Артемом Кравцем.

Центральний захисник "Коньяспору" та збірної Туреччини Ахмет Чалік загинув у результаті автокатастрофи.

Про це повідомляє сайт Турецької футбольної федерації.

Автівка Ахмета вилетіла з траси та перекинулася. Чалік помер прямо на місці, оскільки зазнав травм несумісних з життям. Смертельне ДТП відбулося на трасі Анкара - Нігде.

Футболістові було всього 27 років. Ахмет виступав за турецькі "Генчлерберлігі" та "Галатасарай". Останньою командою Чаліка був "Коньяспор", де він грав разом з екс-форвардом "Динамо" та збірної України Артемом Кравцем.

Чалік провів 8 матчів за національну збірну Туреччини і зміг навіть відзначитися одним голом.

У складі "Галатасараю" Ахмет двічі ставав чемпіоном Туреччини. За стамбульський гранд він виступав з 2017 по 2020 рік. За "Коньяспор" Чалік в поточному сезоні зіграв 18 поєдинків.

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