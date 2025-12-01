Легендарний футболіст сім разів ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА, залишивши незабутній слід в історії київського "Динамо" та українського футболу.

1 грудня на 80-му році життя після тривалої хвороби пішов із життя видатний футболіст київського "Динамо" Володимир Мунтян, повідомляє пресслужба клубу.

Президент клубу Ігор Суркіс висловив глибокі співчуття:

"З глибоким сумом і важким серцем сприйняв звістку про відхід із життя легенди нашого клубу Володимира Мунтяна. Володимир Федорович усе своє життя присвятив футболу та нашому "Динамо", залишивши по собі незабутній слід у серцях уболівальників, колег та молодих футболістів. Його майстерність на полі, відданість команді та безмежна любов до гри надихали не одне покоління".

Суркіс підкреслив, що Мунтян не лише здобував перемоги, а й виховував нових чемпіонів, передаючи досвід, мудрість та жагу до перемог. Його ім’я стало синонімом успіху та величі "Динамо".

"Висловлюю щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав і любив Володимира Федоровича. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях", — додав Суркіс.

Володимир Мунтян - чим відомий легендарний футболіст

Володимир Мунтян — один із найвидатніших футболістів в історії України, який усе життя присвятив київському "Динамо". Він залишає після себе величезну спадщину в українському футболі та історії київського "Динамо".

Мунтян у складі київського клубу сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав національний Кубок, а 1975 року разом із "Динамо" здобув Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

Мунтян прославився своєю технікою гри, майстерністю на полі та відданістю команді, ставши прикладом для багатьох поколінь футболістів. Поза грою він активно виховував молодих спортсменів, передаючи досвід, знання та жагу до перемог.

