Знаменитому вболівальнику киян було 66 років.

9 грудня пішов з життя "суперфан" київського "Динамо" Парамон - Сергій Заборовський. Йому було 66 років.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Причина смерті не називається. Відомо, що в останні роки легендарний уболівальник "Динамо" відчував серйозні проблеми зі здоров'ям і кілька разів потрапляв до лікарні.

Так, у січні 2020 року він переніс інсульт. У червні цього року повідомлялося, що Парамон перебував у реанімації в комі, але наступного дня вийшов з неї.

"Динамо" не залишалося осторонь і допомагало Парамону з лікуванням. Зокрема, у червні київський клуб брав на себе витрати з проведення операції та відновлення вболівальника.

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Парамон: що про нього відомо

Сергій Заборовський - один з найвідоміших українських уболівальників.

За словами Парамона, вперше він відвідав матч "Динамо" 4 жовтня 1967 року, коли кияни грали проти "Селтіка" в Кубку європейських чемпіонів.

З початку 1970-х Парамон намагався не пропускати всі футбольні, баскетбольні та хокейні матчі в Києві та отримав своє знамените прізвисько. У 1998 році він здійснив першу закордонну поїздку з київським "Динамо", полетівши на чвертьфінал Ліги чемпіонів в Турин. З цього моменту "Динамо" регулярно брало Парамона на виїзні матчі. Він мав можливість перебувати на лавці запасних або неподалік від команди.

У 2011 році 7 квітня після закінчення чвертьфіналу Ліги Європи Парамон вибіг на поле і вдарив ногою під зад одного з суддів матчу. З цього моменту вболівальнику заборонили знаходиться в ігровій зоні, він підтримував команду з трибун.

Відомо, що Парамон працював прибиральником в аеропорту "Жуляни".

У 2008 році за підтримки фанатів хокейного клубу "Сокіл" (Київ) вийшла книга "Життя і надзвичайні пригоди фаната Парамона"

Автор: Антон Дудар