Куксов піднімав єдиний в історії луганчан титул чемпіонів СРСР.

У вівторок, 4 січня, в Луганську помер легендарний футболіст і чемпіон СРСР у складі луганської "Зорі" Анатолій Куксов.

Життя екс-гравця обірвалося у віці 72-х років, повідомило видання Спорт-Експрес.

Причини смерті не називаються.

Анатолій Куксов - вихованець луганської школи "Трудові резерви". Протягом 19 років (1966-1985) захищав кольори луганської "Зорі", зігравши 489 ігор, забивши при цьому 87 м'ячів.

У 1972 році Куксов став бронзовим призером Олімпіади-1972 в Мюнхені у складі збірної Радянського Союзу.

Читайте такожПомер колишній гравець Зорі і тренер Закарпаття Ігор ГамулаУ складі "Зорі" Куксов піднімав єдиний в історії луганчан титул чемпіонів СРСР-1972. Тоді "Зоря" обігнала київське "Динамо" на п'ять очок. Тренував команду в чемпіонський час не менш легендарний Герман Зонін, який, на жаль, також помер 26 листопада 2021 року в Санкт-Петербурзі на 96-му році життя.

Крім найвищого досягнення в історії клубу, Куксов двічі виходив у фінал Кубка СРСР разом з командою з Луганська.

Після завершення ігрової кар'єри у 1985 році перейшов на тренерську роботу. Він працював з "Зорею", запорізьким "Металургом", "Азовцем", "Авангардом" і "Гірником" (обидва клуби - з міста Ровеньки) і луганським "Комунальником".

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