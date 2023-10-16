Польща ризикує не потрапити на чемпіонат Європи-2024.

У неділю, 15 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Польщі приймала Молдову.

Гра проходила на стадіоні "Народовий" у Варшаві і завершилася сенсаційною нічиєю.

Рахунок у грі був відкритий на 26-й хвилині - нападник збірної Молдови Йон Ніколаєску забив після передачі Вадима Раце.

Відео дня

На початку другого тайму полякам вдалося відігратися, відзначився Кароль Свідерскі. Але на більше господарів поля не вистачило. Збірна Польщі мала тотальну перевагу на полі, але реалізувати свої моменти не змогла.

Польща - Молдова - 1:1

Голи: Свідерскі, 53 - Ніколаєску, 26

Польща: Щенсний, Кендзьора (Гросіцкі, 84), Педа, Ківіор, Вшолек (Камінскі, 72), Дзічек (Слиш, 46), Зелінскі, Шиманскі (Марахвінскі, 72), Франковскі, Свідерскі, Мілік (Букса, 72)

Молдова: Райлян, Ревенко (С. Плетіке, 70), Крачун, Бабогло, Марандич, Рябчук, Постолакі, Моцпан (М. Плетіке, 70), Раце (Кожокар, 79), Кожокару (Дамашкан, 60), Ніколаєску (Богачук, 79)

Попередження: Франковскі, 47 - Рябчук, 18, Кожокару, 21, Постолакі, 42, Марандич, 45+4, С. Плетіке, 82, Райлян, 85

Огляд матчу:

Втрата очок у цій грі сильно знизила шанси поляків потрапити на Євро-2024. У збірної Польщі 10 набраних очок за 7 зіграних матчів, вони займають третє місце в групі. У Чехії, яка йде другою, 11 набраних балів за шість зіграних матчів. Лідирує в групі Албанія (6 матчів, 13 очок).

Таким чином, у Польщі залишилася одна гра в рамках кваліфікації Євро-2024 - проти збірної Чехії. Матч відбудеться 17 листопада. Щоб потрапити на чемпіонат Європи полякам потрібно виграти у чехів і сподіваються, що Чехія втратить очки в останньому турі проти Молдови. Шанси є, але вони вкрай низькі.

Вас також можуть зацікавити новини: