Периця Огненович вважає, що йому "треба годувати родину", а тому їхати в Росію для нього - не проблема.

Колишній головний тренер харківського "Металіста" Периця Огненович заявив, що він міг би прийняти пропозицію від російського клубу попри те, що РФ розв'язала криваву війну в Україні.

В інтерв'ю Sport Express 46-річний серб Огненович сказав, що "його політика не цікавить".

– Якщо вам надійде пропозиція від російського клубу, погодитеся?

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– Я працюю тренером, моє завдання – забезпечувати свою родину. Мене політика взагалі не цікавить, я просто хочу займатися улюбленою справою – бути футбольним тренером. Сподіваюся, що в Україні незабаром закінчиться війна і люди перестануть гинути. У Сербії теж була війна, ми також через це пройшли, тому розуміємо вас.

– Ви розумієте, що відбувається в Україні, що Росія – агресор?

– Я розумію, що відбувається в Україні, але не хочу про це говорити більш детально. Є політики, люди, які займаються розв’язанням цього питання та отримують за це зарплату. Я ж людина, яка займається спортом, і люблю кожен народ світу.

Огненович також додав, що російських спортсменів не варто відсторонювати від міжнародних змагань, тому що "спортсмени не винні у війнах".

Периця Огненович у сезоні 2003/04 провів два матчі за київське "Динамо". Також він виступав за першу команду мадридського "Реала", з яким здобув перемогу в чемпіонаті Іспанії і в Лізі чемпіонів.

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