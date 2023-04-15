Команди повторили рекорд чемпіонату України за результативністю.

Сьогодні, 15 квітня, відбувається другий ігровий день 21-го туру Української Прем’єр-ліги. У першому матчі суботи зустрілися претенденти на виліт "Металіст" та "Верес". Поєдинок відбувся на стадіоні "Авангард" в Ужгороді.

Уже на 10-й хвилині харків’яни вели в рахунку 2:0. За 13 хвилин рівняни відіграли два м’ячі та встановили паритет на табло. Гольова феєрія продовжувалася і на перерву команди пішли з рахунком 4:3 на користь "Металіста".

Особливо ефектним був гол нападника харків’ян Богдана Бойчука, котрий з-за меж штрафного поцілив у ліву дев’ятку.

Відео голу Бойчука (4:3):

У другому таймі "Верес" забив ще двічі. У тому числі дубль з пенальті оформив Андрій Блізніченко. Загалом він сьогодні взяв участь у чотирьох голах команди, адже також записав до свого активу два асисти.

Крапку у матчі поставив Владислав Наумець, котрий вийшов з лави для запасних. Він встановив остаточний рахунок 5:5.

"Металіст" - "Верес" 5:5

Голи: Картушов 6, Порох 10, Прядун 25, Бойчук 38, Наумець 82 - Андрій Блізніченко 18 (пен.), 59 (пен.), Шарай 23, 54, Хондак 36

"Металіст": Єрмолов, Мізюк, Ралюченко, Панасенко (Наумець 65), Прядун, Картушов (Демченко 73), Бойчук, Порох, Коррал, Романюк, Чідомере (Чайковський 46)

"Верес": Когут, Гагун, Вовченко, Блізніченко (Дахновський 78), Пасіч, Хондак, Шарай, Кльоц, Шарай, Гайдучик (Шестаков 76), Курко

Попередження: Мізюк 17, Романюк 40, Чайковський 49 - Когут 61, Дахновський 87, Гагун 88

Цей матч повторив рекорд УПЛ за результативністю. Раніше шість разів у чемпіонаті України команди забивали 10 разів. Однак ще жодного разу у підсумку не була зафіксована нічия – до цього були лише розгромні перемоги.

Команди набрали по одному очку і продовжують перебувати на дні турнірної таблиці. "Верес" іде на 13-й позиції, маючи в активі 20 залікових балів, а "Металіст" посідає 15 місце з 19 очками на своєму рахунку.

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