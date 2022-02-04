Петро Шотурма поділився очікуваннями від битви проти росіян.

4 лютого на чемпіонаті Європи з футзалу збірна України зіграє проти російської команди. Суперники будуть боротися за вихід у фінал турніру.

Капітан "жовто-синіх" Петро Шотурма дав коментарі напередодні неймовірно принципового протистояння.

"Після матчу з Казахстаном ми були готові до протистояння з будь-яким суперником, немає сенсу згадувати минуле. Якщо говорити про рейтинг, то росіяни знаходяться на першому рядку, а ми входимо в десятку найкращих. Ми віддамо всі сили, щоб продовжити творити історію та вийти у фінал. Постараємося втілити у житті свої напрацювання", - сказав Шотурма.

"Після матчу зі збірною Сербії ми зрозуміли, що можемо досягати результату завдяки характеру та бійцівським якостям. Після перемоги над Казахстаном команда знаходиться на моральному піднесенні. Фаворитом нашу збірну не назву. Ми проведемо півфінальний матч, а потім побачимо, що буде", - додав Петро.

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"Для мене це найскладніший чемпіонат Європи: нам дуже важко дався вихід з групи, команда продемонструвала непоганий футзал у матчі з Португалією, не вистачило лише результату. Формат чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда дуже згуртована. Ми об'єднані спільною метою та духом, завдяки чому зуміли дістатися півфіналу. Ми покладемо душу та тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємось до мети", - поділився емоціями Шотурма для suspilne.media.

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Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Україна - Росія: перед матчем

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.

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