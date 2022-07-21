Київське "Динамо" не змогло обіграти "Фенербахче" у першій грі кваліфікації ЛЧ.

У середу, 20 липня, київське "Динамо" зіграло свій перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". Номінально домашній матч кияни грали в Польщі і зіграли внічию.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився своєю думкою про результат поєдинку.

"Це нормальний результат для нас, враховуючи, що це була перша офіційна гра за вісім місяців. До цього ми грали тільки товариські поєдинки, і це було нелегко. Адже ми не знали нашого потенціалу на даний момент.

Ми не ризикували, поєдинок був рівним. Результат нормальний. Ми могли забити, у суперника теж були моменти.

Ми знали, що "Фенербахче" став дорожчим, запросивши дуже хороших гравців. Ми ж через складну ситуацію в Україні грали тим же складом.

Але 0:0 - позитивний результат. Поїдемо в Стамбул за перемогою. Вони будуть змушені ризикувати, вони робили це і сьогодні. Думаю, у нас буде можливість добитися хорошого результату.

На жаль, наші гравці отримали три жовті картки, яких ми не заслуговували в тих епізодах. Але все нормально, це тільки перший матч", – сказав Мірча Луческу на прес-конференції після гри.

Нагадаємо, гра-відповідь "Динамо" проти "Фенербахче" пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні турецького гранда – "Шюкрю Сараджоглу".

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

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