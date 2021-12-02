Захисник Вітао став батьком у 21 рік.

Бразильський захисник "Шахтар" Вітао став батьком. Дружина футболіста Каміла Соуза народила йому сина.

Відомо, що хлопчика назвали Мігель.

Вітао опублікував фотографії на своїй сторінці в Instagram і зазначив, що Мігель вирішив з'явитися на світ трохи раніше планованого терміну.

"Не можу описати словами те, наскільки я щасливий. Спасибі Богу, що дозволив втілити цю мрію в життя", - написав він.

Вітао також зазначив, що хотів бути присутнім в цей момент поруч зі своєю дружиною, але "у Господа свої плани". Бразилець, який знаходиться в розташуванні "Шахтаря", побачив новонародженого поки що тільки по відеозв'язку.

Вітао: кар'єра в Шахтарі

Вітао перейшов у "Шахтар" у 2019 році з бразильського "Палмейраса", підписавши п'ятирічний контракт.

21-річний футболіст провів за "Шахтар" 36 матчів. Забитими голами поки не відрізнявся.

З "гірниками" він став чемпіоном України в 2020 році та володарем Суперкубка країни-2021.

Автор: Антон Дудар