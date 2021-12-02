Вітао виступає за Шахтар з 2019 року / фото ФК Шахтар
Бразильський захисник "Шахтар" Вітао став батьком. Дружина футболіста Каміла Соуза народила йому сина.
Відомо, що хлопчика назвали Мігель.
Вітао опублікував фотографії на своїй сторінці в Instagram і зазначив, що Мігель вирішив з'явитися на світ трохи раніше планованого терміну.
"Не можу описати словами те, наскільки я щасливий. Спасибі Богу, що дозволив втілити цю мрію в життя", - написав він.
Вітао також зазначив, що хотів бути присутнім в цей момент поруч зі своєю дружиною, але "у Господа свої плани". Бразилець, який знаходиться в розташуванні "Шахтаря", побачив новонародженого поки що тільки по відеозв'язку.
фото instagram.com/vitoreduardo00
фото instagram.com/vitoreduardo00
фото instagram.com/vitoreduardo00
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Вітао: кар'єра в Шахтарі
- Вітао перейшов у "Шахтар" у 2019 році з бразильського "Палмейраса", підписавши п'ятирічний контракт.
- 21-річний футболіст провів за "Шахтар" 36 матчів. Забитими голами поки не відрізнявся.
- З "гірниками" він став чемпіоном України в 2020 році та володарем Суперкубка країни-2021.