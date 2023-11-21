Збірна Англії завершила відбір на Євро-2024 нічиєю проти Північної Македонії.

У понеділок, 20 листопада, відбувся поєдинок 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Північної Македонії приймала Англію.

Гра проходила на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є і несподівано завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 41-й хвилині Еніс Барді не зміг реалізувати пенальті, але першим зіграв на добиванні і відправив м'яч у сітку воріт. У другому таймі збірна Англії змогла відігратися - на 59-й хвилині яні Атанасов забив гол у власні ворота.

Відео дня

Північна Македонія - Англія - 1:1

Голи: Барді 41 - Атанасов 59 (аг)

Англія: Пікфорд, Льюїс, Гуехі, Магуайр, Уокер, Райс, Александер-Арнольд (Філліпс), Гріліш (Рашфорд), Фоден, Сака (Палмер), Уоткінс (Кейн)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоскі, Алімі (Костадінов), Атанасов (Елезі), Барді, Дімоскі (Ашковскі), Ельмас, Міовскі (Рістовскі)

Попередження: Ельмас, Льюїс, Александр-Арнольд

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи збірна України зіграла внічию проти Італії (0:0).

Збірна Англії набрала 20 очок і посіла перше місце в турнірній таблиці групи C. Друге місце в групі посіла збірна Італії (14 очок), на третій сходинці розташувалася Україна (14 очок). Північна Македонія фінішувала у відборі на ЧЄ-2024 на четвертій позиції, набравши 8 балів. Збірна Мальти посіла останнє місце - 0 очок.

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