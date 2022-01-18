Франсіско Хенто завоював з "Реалом" 23 трофеї.

У вівторок, 18 січня, у віці 88 років пішов з життя легендарний гравець і президент мадридського "Реал" Франсіско Хенто.

Іспанець виступав за мадридський клуб з 1953 по 1971 рік.

"Футбольний клуб "Реал", його президент і рада директорів глибоко шкодують про смерть Франсіско Хенто - почесного президента "Реала", однієї з найбільших легенд мадридського клубу і всього світового футболу.

"Реал" хотів би висловити свої співчуття, любов і підтримку його родичам, колегам і близьким.

Фігура Пако Хенто вірно представляє всі цінності мадридського "Реала", вона була і буде еталоном для клубу і всього світу спорту. Шанувальники "Королівського клубу" і незалежні любителі футболу завжди будуть пам'ятати його як одну з великих легенд", - написала прес-служба "Реала" на офіційному сайті.

Читайте такожРеал Мадрид розбив Атлетик і став володарем Суперкубка Іспанії (відео)В цілому Хенто завоював з "Реалом" 23 трофеї, що є клубним рекордом. На цьому тижні його наздогнав за кількістю титулів Марсело.

Франсіско Хенто: досягнення в кар'єрі