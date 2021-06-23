На 62-му році життя помер Ярослав Думанський.

Перестало битися серце колишнього футболіста львівських "Карпат" та київського "Динамо" Ярослава Думанського. У квітні цього року він зник безвісти й про його місцеперебування не було відомо протягом десяти днів, але згодом знайшовся.

Про смерть Думанського повідомив офіційний сайт "Динамо".

В чемпіонатах СРСР Думанський зіграв 60 поєдинків і відзначився чотирма забитими м'ячами.

Ярослав Думанський: кар'єра і досягнення

Думанський грав на позиції півзахисника.

Він виступав за "Карпати" з 1977 по 1981 роки, а за "Динамо" грав з 1981 по 1984 роки. Також він пограв за "Спартак" (Івано-Франківськ), московське "Динамо", "Металіст" та "Прикарпаття", завершивши кар'єру в 1990 році.

У складі "Динамо" Київ Думанський став чемпіоном СРСР в 1981 році, срібним призером в 1982-му і володарем Кубка СРСР-1982.

У складі молодіжної збірної СРСР Думанський ставав срібним призером ЧС-1979 і переможцем молодіжного ЧЄ-1980.

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Автор: Артем Будрін