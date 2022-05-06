Жозе Моурінью може стати першим в історії тренером, який виграв всі три єврокубки.

Італійська "Рома" за сумою двох зустрічей обіграла "Лестер" і вийшла у фінал Ліги конференцій.

Жозе Моурінью став першим в історії тренером, якому вдалося вивести свої команди у фінали всіх трьох єврокубкових турнірів.

59-річний португальський фахівець виводив свої команди у фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

У 2004 році Моурінью завоював трофей Ліги чемпіонів з португальським "Порту". У 2010 році повторив успіх вже з італійським "Інтером".

У 2003 році португалець став володарем Кубка УЄФА з "Порту". У 2017 році, після зміни назви турніру на Ліга Європи, Моурінью знову його виграв вже з англійським "Манчестер Юнайтед".

Додамо, що Моурінью дуже емоційно прокоментував тріумф своєї команди на післяматчевій прес-конференції.

"Я дуже втомився і хочу додому! Це перемога нашої сім'ї. Не тільки тієї частини, яка була на полі і на лавці, а й усього стадіону. Емпатія, почуття приналежності - наше головне досягнення.

Ми провели відмінний матч. Хтось може вважати інакше, але коли у вашого воротаря 2 сейва за 120 хвилин в матчі проти команди АПЛ, що має таку атакуючу міць, це означає успіх. Хлопці заслуговують все це. У нас був фантастичний шлях до фіналу, доводилося втрачати очки в Серії А, але тепер ми у фіналі і хочемо його виграти.

Якщо дозволите, я хотів би передати послання своєму другові, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотті з Реала - прим.). Давай виграємо разом у фіналах", - цитує Моурінью Football Italia.

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів "Рома" зіграє проти "Фейєноорда". Для римлян цей фінал євротурніру стане першим з 1991 року.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 25 травня на стадіоні "Арена Комбетаре" в Тирані (Албанія). Початок зустрічі - 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, в сезоні-2021/22 проводиться перший розіграш Ліги конференцій в історії.

Жозе Моурінью: кар'єра