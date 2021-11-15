Наставник "Брайтону" Грем Поттер закликав підтримати безпритульних.

Тренерський штаб "Брайтона" взяв участь в акції на підтримку безхатченків. Головний тренер Грем Поттер і його асистенти Біллі Рід і Бруно Сальтор одну ніч спали на вулиці.

Це було організовано в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці"). Ціль кампанії - привернути увагу до проблем безпритульних і зібрати кошти для допомоги їм.

"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це так страждати, не маючи розуміння про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу поїси. Щодо безпритульних неймовірна стигматизація. Це одні з найбільш вразливих членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги і підтримки", - зазначив Поттер.

"Брайтон": результати команди в сезоні

У чемпіонаті Англії після 11 турів "Брайтон" набрав 17 очок і ділить шосту позицію з "Манчестер Юнайтед".

Команда вибула з Кубку футбольної ліги на стадії 1/8 фіналу, адже програла там після серії пенальті "Лестеру".

Автор: Артем Будрін