18-річний сенегалець офіційно став футболістом київського клубу.

Київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з сенегальським вінгером Самба Діалло.

Про це стало відомо з сайту київського клубу.

Угода розрахована на один рік. Гравець вже внесений до заявки команди на чемпіонат України. Очікується, що свої виступи у складі "Динамо" Діалло почне за команду U-19.

Самба Діалло народився 5 січня 2003 року. На батьківщині виступав за столичну команду "Академія Дару Салам". Діалло викликався у різні юніорські та молодіжні збірні Сенегалу, зокрема U-20. Юнака називають неймовірно талановитим і вже йому дали прізвисько "новий Мане", оскільки він є співвітчизником зірки світового футболу - сенегальця Садіо Мане.

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"Динамо" у сезоні 2021-2022:

У літнє міжсезоння "біло-сині" підписали чотирьох новачків у лінію атаки: Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Владислава Кулача та Еріка Раміреса.

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочало 1 серпня домашнім матчем проти "Вереса".

У Лізі чемпіонів кияни почнуть свій шлях з групового етапу. Своїх суперників динамівці дізнаються 26 серпня, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.

"Динамо" вже презентувало нову форму на сезон.

Автор: Артем Будрін