Самба Діалло (ліворуч) / фото dynamomania.com

Київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з сенегальським вінгером Самба Діалло.

Про це стало відомо з сайту київського клубу.

Угода розрахована на один рік. Гравець вже внесений до заявки команди на чемпіонат України. Очікується, що свої виступи у складі "Динамо" Діалло почне за команду U-19.

Самба Діалло народився 5 січня 2003 року. На батьківщині виступав за столичну команду "Академія Дару Салам". Діалло викликався у різні юніорські та молодіжні збірні Сенегалу, зокрема U-20. Юнака називають неймовірно талановитим і вже йому дали прізвисько "новий Мане", оскільки він є співвітчизником зірки світового футболу - сенегальця Садіо Мане.

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Автор: Артем Будрін