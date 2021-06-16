15 червня на Євро-2020 відбувся один з найбільш довгожданих поєдинків турніру. У квартеті F, який охрестили "групою смерті" зустрічалися збірні Франції та Німеччини.
Перед тим, як арбітр збирався вже просигналізувати про початок гри стартовим свистком, на поле приземлився парапланерист з парашутом. Він розбив "камеру-павука" та ледь не врізався у натовп на трибунах. Врешті-решт він впав на газон до футболістів.
На парашуті був написаний заклик до відмови від нафтопродуктів: "Відмовтеся від нафти. Грінпіс".
На щастя, обійшлося без потерпілих.
Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA#EURO2020pic.twitter.com/PJ49WYdFM9— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021
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