В. о. головного тренера впевнений, що збірній України під силу пройти будь-якого суперника.

У вівторок, 16 листопада, національна збірна України обіграла в гостях Боснію і Герцеговину і завоювала путівку в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков провів прес-конференцію після матчу, передає офіційний сайт УАФ.

- Ми дуже задоволені. Але ми виконали всього 50 відсотків завдання. Попереду - жеребкування, плей-офф.

- Чи здатна збірна України побороти плей-офф?

- Ми не боїмося нікого, це однозначно. Будемо грати, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо і поїдемо в Катар.

- Склалося враження, що в товариському матчі з Болгарією збірна України залишила багато сил. Може, тому в першому таймі команда виглядала трохи академічно?

- Такого не було. Була нервова гра, я знав, що вона буде такою. Надзусиль з Болгарією ми не доклали. Команда виглядала добре, ми трохи нервували, щось не виходило. Але я задоволений грою хлопців, характером, який вони показали. Такі матчі дуже важко грають. Це була гра на результат, і ми його домоглися.

- Як ви оціните дії Довбика після виходу на зміну?

- Артем добре вийшов, зробив свою справу. Він нападник, повинен забивати. Шкода, що ще третій не забив. Ще виріс би в ціні.

Читайте такожЗ ким може зіграти Україна: стали відомі усі учасники плей-оф відбору на ЧС-2022До речі, сьогодні всі три українських збірних перемогли. Команда U-17 обіграла Португалію і вийшла з першого місця в еліт-раунд Євро. Привітаємо Олега Кузнєцова. Руслан Ротань з молодіжною збірною обіграв Сербію. І ми теж перемогли. Сьогодні в Україні футбольне свято.

- Які у вас плани на найближчі дні?

- Не знаю. Буду з дружиною чаї ганяти. Щось придумаю, потрібно відпочити від футболу, видихнути.

- Як прокоментуєте гру Боснії і Герцеговини в обох матчах проти України?

- Збірна Боснії і Герцеговини дуже хороша команда. У Львові у нас щось не виходило десь з 63-ї хвилини. Ми глибоко сіли, пропустили м'яч, не реалізували свої моменти. Були дуже засмучені. Тепер боснійці зрозуміли, що нікуди не виходять... але команда нам дуже сподобалася, у неї хороший тренер. Я Йому щиро побажав удачі, сказав не вішати ніс. Хотів би його підтримати. Гра була на результат, нам пощастило більше.

- Наскільки важлива для вас була підтримка вболівальників?

- Хотів би сказати, що наші вболівальники дуже допомогли, подолавши цей шлях. Я дуже вдячний їм усім. Особливо вболівальникам у Львові. Я ще ніколи таку підтримку не бачив, було приємно. Спасибі всім величезне. Я відчував цю підтримку, вона надавала нам сили.

Читайте такожКатар-2022: які збірні вже забезпечили собі місце у фінальній частині чемпіонату світуТепер я вже адаптувався до національної збірної. Мені було дуже важко. Досвідчені хлопці, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а також ті, хто молодший, всі мені допомагали. Хотів би подякувати своїм футболістам за допомогу, яку вони мені надали.

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свої перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Володимир Медяник