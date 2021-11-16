У вівторок, 16 листопада, в останньому турі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини. Матч пройде в Зеніці на стадіоні "Білине Поле".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков визначився із заявкою на вирішальний матч у відборі на ЧС-2022.
Заявка збірної України:
Воротар: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник.
Захисник: Едуард Соболь, Тарас Качараба, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик.
Півзахисник: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Денис Гармаш, Віктор Коваленко.
Нападник: Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик.
Читайте такожБоснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022Відзначимо, що з тих футболістів, які були доступні Петракову, він не включив до списку двох гравців "Шахтаря" Віктора Корнієнка і Данила Сікана.
Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
- Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на Чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
- Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
- Обслужить поєдинок один з кращих арбітрів світу.
- Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-офф.