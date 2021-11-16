У заявку на матч не потрапили Віктор Корнієнко і Данило Сікан.

У вівторок, 16 листопада, в останньому турі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини. Матч пройде в Зеніці на стадіоні "Білине Поле".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков визначився із заявкою на вирішальний матч у відборі на ЧС-2022.

Заявка збірної України:

Воротар: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисник: Едуард Соболь, Тарас Качараба, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик.

Півзахисник: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Денис Гармаш, Віктор Коваленко.

Нападник: Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Артем Довбик.

Читайте такожБоснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022Відзначимо, що з тих футболістів, які були доступні Петракову, він не включив до списку двох гравців "Шахтаря" Віктора Корнієнка і Данила Сікана.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Володимир Медяник