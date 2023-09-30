"Бенфіка" посіла перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

"Бенфіка" перемогла "Порту" в центральному матчі сьомого туру чемпіонату Португалії - 1:0.

Воротар збірної України Анатолій Трубін провів увесь поєдинок на полі і зберіг ворота "сухими". 22-річний голкіпер зробив 2 сейви, двічі вдало вийшов на м’яч, перехопив 2 навіси, зробив 26 дотиків до м’яча, віддав 10 точних передач з 15 (67%), виграв 1 верхову дуель з 1 та здійснив 1 відбір м’яча.

Показник Goals prevented (голи, які не допустив голкіпер) Трубіна склав 0,17.

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За свою гру українець отримав оцінку 7,5 від порталу WhoScored. Найкращий показник серед усіх учасників поєдинку - це 7,6 у правого захисника "Бенфіки" Александера Ба.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату Португалії Трубін парирував пенальті у матчі проти "Портімоненсе".

У турнірній таблиці чемпіонату Португалії "Бенфіка" посідає перше місце з 18 балами в активі. "Спортінг" й "Порту" мають по 16 очок.

У наступному турі португальської першості "Бенфіка" зіграє проти "Ешторіла" 7 жовтня. 3 жовтня лісабонський клуб проведе матч Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

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