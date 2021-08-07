"Гірники" оступилися в матчі проти "Олександрії".

Донецький "Шахтар" у 3-му турі чемпіонату України сенсаційно програв "Олександрії".

"Олександрія" вийшла вперед вже на 6-й хвилині матчу - Максим Третьяков відкрив рахунок після передачі з лівого флангу.

На 15-й хвилині Віктор Корнієнко забив свій дебютний гол за "Шахтар", замкнувши простріл Додо.

Але на 21-й хвилині матчу гості шокували "гірників" ще одним точним ударом - контратаку команди завершив Кирило Ковалець.

Для "Шахтаря" це перша поразка під керівництвом Роберто Де Дзербі.

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Після трьох турів УПЛ у "гірників" в активі 6 очок. "Олександрія" також набрала 6 очок.

"Шахтар" - "Олександрія" - 1:2

Голи: Корнієнко, 15 - Третьяков, 6, Ковалець, 21

"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко, Вітао, Корнієнко (Маркос Антоніо, 77), Майкон, Степаненко, Марлос (Педріньо, 62), Алан Патрік (Тете, 66), Мудрик (Судаков, 46), Дентіньо (Траоре, 46)

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Копіна (Рибалка, 75), Ковалець, Демченко, Одарюк (Стецьков, 68), Спінеллі (Новіков, 61), Третьяков

Попередження: Маркос Антоніо - Рибалка

Відеоогляд матчу

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 3-й тур

Поєдинки 3-го туру УПЛ проходять з 6 по 9 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

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Автор: Антон Дудар