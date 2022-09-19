Всі голи були забиті в другому таймі.

"Мілан" поступився "Наполі" з рахунком 1:2 в домашньому матчі 7-го туру Серії А.

Всі голи були забиті в другому таймі, а переможний м'яч у свій актив записав 27-річний Джованні Сімеоне - син легендарного тренера Дієго Сімеоне.

Це перша поразка чинних чемпіонів Італії у сезоні. До цього "росонері" здобули п'ять звитяг та тричі зіграли внічию у восьми офіційних поєдинках сезону 2022/23.

Відео дня

Мілан – Наполі – 1:2

Голи: Жиру, 69 – Політано, 55 (з пенальті), Сімеоне, 78

Мілан: Меньян, Калабрія (Дест, 46), К'єр (Калулу, 46), Томорі, Ернандес, Круніч (Браїм Діас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуніор Мессіас, 66), Тоналі, де Кетеларе (Адлі, 82) Жиру

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Чже, Маріу Руй (Олівера, 90), Лоботка, Зеліньскі (Ндомбеле, 87), Замбо-Ангісса, Політано (Дзербін, 66), Кварацхелія (Ельмаз, 87) Распадорі (Сімеоне, 66)

Нагадаємо, в цьому турі "Інтер" сенсаційно програв "Удінезе".

Після семи турів в Серії А лідирують "Наполі" та "Аталанта" - у них по 17 очок.

Відео огляд матчу Мілан - Наполі

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