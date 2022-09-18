"Удінезе" взяв три очки в поєдинку проти віце-чемпіона минулого сезону Серії А.

У неділю, 18 вересня, в матчі сьомого туру чемпоіната Італії з футболу "Удінезе" приймав міланський "Інтер". Зустріч пройшла на стадіоні "Дачія Арена" в Удіне і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

"Нерадзуррі" першими забили в даній зустрічі, проте вже через 17 хвилин клуб примудрився пропустити, після чого команда сильно здала.

Незважаючи на численні атаки, "Удінезе" зумів парою контрвипадів забити двічі і вирвати для себе перемогу.

Відео дня

"Удінезе" - "Інтер" - 3:1

Голи: Шкрініар (автогол), 22, Бійол, 85, Арслан, 90+3 - Барелла, 5

"Удінезе": Сільвестрі, Бекао, Бійол, Перез, Перейра (Ехізібуе, 69), Удогі (Ебоссе, 80), Ловріч (Арслан, 80), Волос, Макенго (Самарджич, 61), Бето (Саксесс, 69), Делофеу

"Інтер": Ханданович, Бастоні (Дімарко, 31), Ачербі (Де Врей, 79), Шкрініар, Дарміан (Д'Амброзіо, 67), Думфріс, Мхітарян (Гальярдіні, 31), Брозовіч, Барелла, Мартінес, Джеко (Корреа, 77)

Попередження: Бекао, Перейра, Удогі, Дарміан, Мхітарян, Брозовіч, Бастоні

Огляд матчу:

"Удінезе" набрав 16 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці італійської Серії А сезону-2022/2023. Міланський "Інтер" з 12 балами йде на шостому місці.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Італії є "Мілан".

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