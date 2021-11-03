Левандовскі продовжує забивати від матчу до матчу у всіх турнірах.

У вівторок, 2 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" грала проти "Бенфіки". Матч завершився розгромною перемогою німецького гранда з рахунком 5:2.

Польський голеадор мюнхенців Роберт Левандовскі записав собі в актив три голи в поєдинку з "Бенфікою", збільшивши загальне число забитих голів у Лізі чемпіонів до 81-го.

Для нападника збірної Польщі гра проти португальського клубу стала 100-ю в рамках ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Тепер поляк є лідером турніру за кількістю забитих голів у перші сто матчів.

Читайте такожДинамо повторно програло Барселоні в Лізі чемпіонів (відео)Додамо, що аргентинський форвард Ліонель Мессі і португалець Кріштіану Роналду за перші сто матчів у Лізі чемпіонів забивали менше. На рахунку форварда ПСЖ 77 голів, у нападника "МЮ" - 64.

У нинішньому сезоні Левандовскі зіграв у футболці "Баварії" 4 матчі в рамках Ліги чемпіонів і забив 8 голів.

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"

Левандовскі перейшов до "Баварії" в 2014 році з "Боруссії" Дортмунд за 50 млн євро.

22 вересня 2015 року поляк вийшов на заміну в матчі проти "Вольфсбурга" за рахунку 0:1 і забив п'ять голів за 8 хвилин і 59 секунд, цей результат став найшвидшим в історії Бундесліги.

У складі "Баварії" Левандовскі зіграв 345 матчів, в яких відзначився 316 забитими голами і віддав 67 результативних передач.

Роберт Левандовскі з "Баварією" 7 разів вигравав німецьку Бундеслігу, три рази Кубок і 4 рази Суперкубок Німеччини. Крім того, з мюнхенцями Польський голеадор завойовував титул переможця Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу.

Автор: Володимир Медяник