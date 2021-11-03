2 листопада відбулися перші матчі другого кола групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
Київське "Динамо" на "Олімпійському" знову програло "Барселоні" - команда Мірчі Луческу, як і два тижні тому, зазнала мінімальної поразки.
Нападник збірної України Роман Яремчук провів 64 хвилини у складі "Бенфіки" в матчі проти "Баварії", але відзначитися результативною грою не зумів.
Ще один українець Руслан Малиновський у матчі проти "Манчестер Юнайтед" залишився в запасі "Аталанти".
"Баварія" і "Ювентус" стали першими командами, які гарантували собі вихід у плей-оф.
Результати матчів
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Група Е
"Динамо" Київ - "Барселона" - 0:1
Гол: Фаті 70
"Баварія" - "Бенфіка" - 5:2
Голи: Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньєс, 74
Положення команд: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1
Група G
"Вольфсбург" - "Зальцбург" - 2:1
Голи: Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30
"Севілья" - "Лілль" - 1:2
Голи: Окампос, 15 - Девід, 43 (з пенальті), Іконі, 51
Положення команд: "Зальцбург" - 7 очок, "Лілль" - 5, "Вольфсбург" - 5, "Севілья" - 3
Група F
"Вільярреал" - "Янг Бойз" - 2:0
Голи: Капу, 36, Груневелд, 89
"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2
Голи: Ілічіч, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1
Положення команд: "МЮ" - 7 очок, "Вільярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3
Група Н
"Мальме" - "Челсі" - 0:1
Гол: Зієш, 56
"Ювентус" - "Зеніт" - 4:2
Голи: Дібала, 11, 58 (з пенальті), К'єза, 73, Мората, 82 - Бонуччі, 26, Азмун, 90+2
Положення команд: "Ювентус" - 12 очок, "Челсі" - 9, "Зеніт" - 3, "Мальме" - 0
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.