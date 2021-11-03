"Баварія" і "Ювентус" стали першими, хто гарантував собі путівки до плей-оф.

2 листопада відбулися перші матчі другого кола групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

Київське "Динамо" на "Олімпійському" знову програло "Барселоні" - команда Мірчі Луческу, як і два тижні тому, зазнала мінімальної поразки.

Нападник збірної України Роман Яремчук провів 64 хвилини у складі "Бенфіки" в матчі проти "Баварії", але відзначитися результативною грою не зумів.

Ще один українець Руслан Малиновський у матчі проти "Манчестер Юнайтед" залишився в запасі "Аталанти".

"Баварія" і "Ювентус" стали першими командами, які гарантували собі вихід у плей-оф.

Результати матчів

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Група Е

"Динамо" Київ - "Барселона" - 0:1

Гол: Фаті 70

"Баварія" - "Бенфіка" - 5:2

Голи: Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньєс, 74

Положення команд: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1

Група G

"Вольфсбург" - "Зальцбург" - 2:1

Голи: Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30

"Севілья" - "Лілль" - 1:2

Голи: Окампос, 15 - Девід, 43 (з пенальті), Іконі, 51

Положення команд: "Зальцбург" - 7 очок, "Лілль" - 5, "Вольфсбург" - 5, "Севілья" - 3

Група F

"Вільярреал" - "Янг Бойз" - 2:0

Голи: Капу, 36, Груневелд, 89

"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голи: Ілічіч, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1

Положення команд: "МЮ" - 7 очок, "Вільярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3

Група Н

"Мальме" - "Челсі" - 0:1

Гол: Зієш, 56

"Ювентус" - "Зеніт" - 4:2

Голи: Дібала, 11, 58 (з пенальті), К'єза, 73, Мората, 82 - Бонуччі, 26, Азмун, 90+2

Положення команд: "Ювентус" - 12 очок, "Челсі" - 9, "Зеніт" - 3, "Мальме" - 0

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Антон Дудар