"Гірники" не змогли здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів.

У вівторок, 7 грудня, донецький "Шахтар" зіграв свій заключний поєдинок цього сезону Ліги чемпіонів. У 6-му турі групового етапу турніру "гірникам" протистояв молдавський "Шериф".

Поєдинок завершився настільки ж провальним результатом, яким і був весь цей сезон "Шахтаря" на міжнародній арені.

За підсумком, донецький "Шахтар" заробив 2 очки і зайняв останнє місце в групі Ліги чемпіонів, де їх суперниками були мадридський "Реал", міланський "Інтер" і молдавський "Шериф".

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів "Шахтар" показав найгірший результат у своїй історії, побивши відразу два антирекорди.

По-перше, вперше у своїй історії "гірники" набрали за шість матчів групового етапу всього два очки. Такий показник є антирекордом для донецького клубу. Раніше найгіршим показником "оранжево-чорних" був результат з 3 балами в сезоні 2015/2016. Тоді в квартеті з "Шахтарем" був "Мальме", "Реал" і ПСЖ і донеччани посіли третє місце та вийшли в Лігу Європи.

А другим антирекордом є те, що колектив Де Дзербі в груповій стадії так і не здобули жодної перемоги. Такого з "гірниками" ще не було за весь час їхніх виступів у ЛЧ. У всіх попередніх групових стадіях український клуб здобував мінімум одну перемогу.

Читайте такожЛіга чемпіонів: результати всіх матчів 7 грудня, підсумкове положення команд (відео)Додамо, що востаннє "Шахтар" займав останнє місце в групі ЛЧ в сезоні 2011/12, набравши 5 пунктів. Суперниками донеччан тоді були АПОЕЛ, "Порту" і "Зеніт".

Таким чином команда Роберто Де Дзербі в сезоні 2021/22 показала найгірший результат "Шахтаря" в історії виступів на груповому етапі.

Шахтар - Шериф: підсумки матчу

"Шахтар" не зумів здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022 і першу перемогу в ЛЧ під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Фернандо забив другий гол на груповому етапі ЛЧ 2021-2022. Тільки він забивав у "гірників" в поточному розіграші ЛЧ.

"Шахтар" з 2 набраними очками залишився на останньому місці в своїй групі, а "Шериф" (7 очок) навесні зіграє в плей-офф Ліги Європи.

"Шахтар" не зумів взяти реванш у "Шерифа" за поразку в першому колі (0:2).

Автор: Володимир Медяник