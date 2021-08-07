Збірна Бразилії - чемпіон Олімпійських ігор / фото REUTERS

Збірна Бразилії стала переможцем футбольного турніру на Олімпійських Іграх в Токіо.

У фінальному матчі бразильці обіграли збірну Іспанії.

Доля золотих медалей вирішилася в овертаймі - переможний гол забив Малком.

Бразилія - Іспанія - 2:1 (у додатковий час)

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Голи: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 - Ойярсабаль, 61

Бразилія: Сантос, Арана, Ніно, Дієго Карлос, Дані Алвес, Бруно Гімараес, Дуглас Луїс, Антоні (Габріел Меніно, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Рішарлісон (Пауліньо, 114), Клаудіньо (Рейньєр, 105)

Іспанія: Унаї Сімон, Пау Торрес, Ерік Гарсія, Хіль (Вальєхо, 90), Педрі, Меріно (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мір, 104), Ольмо, Асенсіо (Хіль, 46), Субіменді (Монкайола, 112), Кукурелья (Міранда, 90)

Футбол у Токіо: підсумки

  • Чоловіча збірна Бразилії виграла Олімпіаду вдруге в історії і вдруге поспіль.
  • Бронзові медалі виграла збірна Мексики, яка в матчі за 3-е місце обіграла Японію (3:1).
  • У жіночому турнірі золото виграла Канада, срібло - Швеція, а бронзу - США.

Автор: Антон Дудар