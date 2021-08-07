Перемогли в овертаймі: збірна Бразилії виграла футбольний турнір на Олімпіаді

Бразильці стали олімпійськими чемпіонами.

Збірна Бразилії стала переможцем футбольного турніру на Олімпійських Іграх в Токіо. У фінальному матчі бразильці обіграли збірну Іспанії. Доля золотих медалей вирішилася в овертаймі - переможний гол забив Малком. Бразилія - Іспанія - 2:1 (у додатковий час) Читайте такожФутбольний турнір на Олімпіаді в Токіо: результати всіх матчів Голи: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 - Ойярсабаль, 61 Бразилія: Сантос, Арана, Ніно, Дієго Карлос, Дані Алвес, Бруно Гімараес, Дуглас Луїс, Антоні (Габріел Меніно, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Рішарлісон (Пауліньо, 114), Клаудіньо (Рейньєр, 105) Іспанія: Унаї Сімон, Пау Торрес, Ерік Гарсія, Хіль (Вальєхо, 90), Педрі, Меріно (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мір, 104), Ольмо, Асенсіо (Хіль, 46), Субіменді (Монкайола, 112), Кукурелья (Міранда, 90) Футбол у Токіо: підсумки Чоловіча збірна Бразилії виграла Олімпіаду вдруге в історії і вдруге поспіль.

Бронзові медалі виграла збірна Мексики, яка в матчі за 3-е місце обіграла Японію (3:1).

У жіночому турнірі золото виграла Канада, срібло - Швеція, а бронзу - США. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter