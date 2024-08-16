Переговори щодо трансферу Ваната до італійського Інтера можуть розпочатися найближчими годинами.

Міланський "Інтер" може розпочати перемовини з київським "Динамо" щодо трансферу форварда Владислава Ваната в найближчі години. Про це повідомляє Inter Dipendenza.

Зазначається, що італійський клуб шукає гравця, який зможе бути стати заміною Лаутаро Мартінесу та Маркусу Тюраму та відповідати потребам керівництва в перспективі.

"22-річний Ванат не грав у матчі з Вересом саме через старт перемовин між "Динамо" та "Інтером". ... Фактично, він може стати наступним підкріпленням для пана Індзагі, і переговори можуть розпочатися протягом наступних кількох годин", - йдеться у статті. Відео дня

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