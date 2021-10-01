Андрію Лисаковському провели операцію, він знаходиться в комі.

Екс-арбітр Української Прем'єр-ліги Андрій Лисаковський був поранений з вогнепальної зброї та знаходиться в критичному стані. Інцидент стався в Одесі.

Про це в Facebook повідомив журналіст Всеволод Негодін.

За його словами, Лисаковський "прийшов до матері та був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом".

Також відомо, що 46-річний Лисаковський знаходиться в комі. Йому видалили селезнеку, провели операцію на серці, плевральній порожнині легені та кишківнику.

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Андрій Лисаковський: що про нього відомо

Андрій Лисаковський грав у футбол як на аматорському, так і на професійному рівні. Він є вихованцем одеського "Чорноморця", виступав за "Миколаїв", калінінградську "Балтику", молдавські "Тилігул" і "Агро" і ряд інших команд.

Кар'єру футболіста він завершив у 2002 році, і в тому ж році дебютував в якості арбітра.

Лисаковський працював спершу на матчах аматорських турнірів, потім у Другій лізі, в Першій лізі, а у 2013 році дебютував в УПЛ в матчі "Таврія" - "Зоря".

Андрій Лисаковський - син радянського футболіста Анатолія Лисаковського

Автор: Антон Дудар