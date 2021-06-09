"Гірники" оформили перший трансфер на прохання нового тренера - Роберто де Дзербі.

23-річний бразильський футболіст Педрінью найближчим часом змінить клубну прописку.

Його поточна команда "Бенфіка" повідомила про трансфер на своєму офіційному сайті.

Педрінью, який виступає на позиції півзахисника, поповнить склад донецького "Шахтаря". Сума угоди складе орієнтовно 18 мільйонів євро.

Педрінью тепер належить пройти медогляд і поставити свій підпис під контрактом з "Шахтарем". Отже, бразилець стане першим новачком донецького клубу при новому керманичу, Роберто Де Дзербі.

"Бенфіка" вже поставила до відома про трансфер Комісію з ринку цінних паперів Португалії. Офіційне представлення гравця заплановане на 14 червня.

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Педрінью: кар'єра

Півзахисник з 2017 по 2020 рік в себе на батьківщині виступав за бразильський "Корінтіанс".

В минулому сезоні він поповнив склад лісабонської "Бенфіки" й відіграв за неї 19 матчів в національному чемпіонаті. Голами не відзначився у португальській Прімейрі. Проте в його активі 1 гол та 4 гольові передачі в 31 матчі за лісабонців в усіх змаганнях.

Педрінью виступає за олімпійську збірну Бразилії та має хороші шанси поїхати на ігри в Токіо.

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Автор: Артем Будрін