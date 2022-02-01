Збірна України дуже патріотично і яскраво відсвяткувала свій вихід у півфінал чемпіонату Європи з футзалу.
Після сенсаційної перемоги над збірною Казахстану у поєдинку 1/4 фіналу "синьо-жовті" сіли в автобус і по дорозі в готель заспівали відому українську пісню - "Червону руту".
Свої вокальні здібності продемонстрували всі без винятку навіть тренерський штаб на чолі з Олександром Косенком.
"Переможні емоції нашої команди!",- підписано відео, що з'явилося на офіційній Facebook-сторінці Асоціації футзалу України.
Додамо, що у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу суперником збірної України може стати збірна Росії. Для цього росіянам потрібно обіграти збірну Грузії. Цей матч пройде 1 лютого.
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- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- Україна посіла друге місце в групі А, вигравши всього один матч - проти збірної Сербії (6:1) і програвши двічі - проти Нідерландів (2:3) і Португалії (0:1). Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).
- 16 збірних беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийшли по дві кращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, грається зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступають 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.