Українці дуже яскраво відзначили перемогу над Казахстаном.

Збірна України дуже патріотично і яскраво відсвяткувала свій вихід у півфінал чемпіонату Європи з футзалу.

Після сенсаційної перемоги над збірною Казахстану у поєдинку 1/4 фіналу "синьо-жовті" сіли в автобус і по дорозі в готель заспівали відому українську пісню - "Червону руту".

Свої вокальні здібності продемонстрували всі без винятку навіть тренерський штаб на чолі з Олександром Косенком.

"Переможні емоції нашої команди!",- підписано відео, що з'явилося на офіційній Facebook-сторінці Асоціації футзалу України.

Додамо, що у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу суперником збірної України може стати збірна Росії. Для цього росіянам потрібно обіграти збірну Грузії. Цей матч пройде 1 лютого.

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