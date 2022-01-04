Палкін розповів, що потрібно, щоб Срна зайняв пост тренера донеччан.

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін поділився своєю думкою щодо шансів директора з футболу "гірників" Даріо Срни стати тренером "оранжево-чорних".

В інтерв'ю клубному сайту Палкін сказав, що легендарний хорватський екс-футболіст цілком може стати головним тренером донецького колективу. Все залежатиме від бажання самого Срни, заявив гендиректор "гірників".

"Тут все залежить від Даріо. Якщо у нього буде бажання і ситуація складеться певним чином, то, ясна річ, все можливо, головне – бажання.

Читайте такожГендиректор Шахтаря пояснив скандальний трансфер українського таланта в російський клубАле я бачу, що йому подобається те, чим він займається зараз. Він повністю віддається процесу, і сьогодні немає розмови про тренерські амбіції. У футболі все швидко змінюється, подивимося, як буде в майбутньому. На власній позиції він шикарно виконує свої обов'язки, і всі, хто пов'язаний з його діяльністю, задоволені", – цитує Палкіна офіційний сайт "Шахтаря".

Даріо Срна в "Шахтарі":