Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін поділився своєю думкою щодо шансів директора з футболу "гірників" Даріо Срни стати тренером "оранжево-чорних".
В інтерв'ю клубному сайту Палкін сказав, що легендарний хорватський екс-футболіст цілком може стати головним тренером донецького колективу. Все залежатиме від бажання самого Срни, заявив гендиректор "гірників".
"Тут все залежить від Даріо. Якщо у нього буде бажання і ситуація складеться певним чином, то, ясна річ, все можливо, головне – бажання.
Читайте такожГендиректор Шахтаря пояснив скандальний трансфер українського таланта в російський клубАле я бачу, що йому подобається те, чим він займається зараз. Він повністю віддається процесу, і сьогодні немає розмови про тренерські амбіції. У футболі все швидко змінюється, подивимося, як буде в майбутньому. На власній позиції він шикарно виконує свої обов'язки, і всі, хто пов'язаний з його діяльністю, задоволені", – цитує Палкіна офіційний сайт "Шахтаря".
Даріо Срна в "Шахтарі":
- Даріо дебютував у "Шахтарі" 12 липня 2003 року в поєдинку із запорізьким "Металургом". Тодішній тренер "гірників" Бернд Шустер на 76-й хвилині гри випустив Срну на поле замість бразильського форварда Брандао.
- У грудні 2016 з'явилася інформація що Срна може перейти в іспанську "Барселону". Однак хорват прийняв рішення залишитися в "Шахтарі".
- Влітку 2018 року в якості вільного агента Даріо Срна підписав контракт з італійським "Кальярі".
- Даріо Срна є одним з найбільш титулованих гравців "Шахтаря" і справжньою легендою донецького клубу. За період кар'єри в "Шахтарі" Срна 9 разів ставав чемпіоном України, 7 разів вигравав Кубок України, 8 разів перемагав у Суперкубку України, а також є володарем Кубка УЄФА (2009).
- Загалом у футболці "гірників" Срна зіграв 537 матчів, відзначившись 49 забитими голами.