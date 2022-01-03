Гендиректор "Шахтаря" вважає, що українські клуби погано грають в єврокубках через погану конкуренцію в УПЛ.

Генеральний директор Донецького "Шахтар" Сергій Палкін поділився своєю думкою про зміну формату української Прем'єр-ліги і провалі українських клубів на міжнародній арені.

В інтерв'ю прес-службі донецького клубу Палкін заявив, що Україна і футбольні клуби УПЛ економічно не готові до 16 команд в елітному дивізіоні.

- Цього сезону УПЛ повернулася до формату проведення чемпіонату з 16 командами. На ваш погляд, як пройшли зміни, адже раніше ви називали такий формат ідеальним, але сумнівалися в реальності його втілення через конкурентність всіх колективів?

- Я говорив, що 16 команд – хороший формат, коли ми до цього готові, – країна, економіка і в футболі є достатня кількість грошей. Без грошей важко будувати команди і клуби.

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- Ми до цього не готові. Головне підтвердження моїм словам - найгірші результати гри наших команд в єврокубках за останні роки. Це говорить багато про що. Або можна подивитися на кількість трансферів всередині чемпіонату, не рахуючи "Шахтар" і "Динамо". Я не бачив взагалі, щоб один клуб заплатив іншому за футболіста. Знаю тільки, що "Дніпро-1" купив у нас Піхальонка, а про інші трансфери я не чув. Це говорить про те, що достатньої кількості грошей в чемпіонаті немає, що на сьогоднішній день ми не готові до 16 клубів. Повторюся, потрібно аналізувати, дивитися і робити все, щоб чемпіонат ставав сильнішим.

- Українські клуби провели найгірший сезон в єврокубках за останні роки. Як управляти цим процесом і на нього вплинути?

- Управляти завжди можна, питання в тому, наскільки наші дії будуть істотними. Необхідно розуміти, яким чином клуби проходять ліцензування. Чи є у них академія, стадіон і нормальна інфраструктура. Це все повинно відповідати клубу-учаснику Вищої ліги України. Якщо буде - результати будуть. Але підходити потрібно акуратно і послідовно. Цифри заради цифр в кількості учасників результату не принесуть, мені здається. Тут треба дивитися, аналізувати і брати безпосередню участь в тому, щоб навіть штучно підвищувати конкуренцію в чемпіонаті.

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Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює нападник "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів.

"Динамо", "Шахтар" і "Зоря" в єврокубках сезону 2021-2022