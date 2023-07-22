П'єр-Емерік Обамеянг приєднався до "Марселя".

Нападник "Челсі" П'єр-Емерік Обамеянг перейшов до французького "Марселя". Форвард підписав угоду до літа 2025 року з опцією продовження до літа 2026-го.

Як повідомляє офіційний сайт "Марселя", трансфер відбувся на правах вільного агента.

Обамеянг провів минулий сезон у "Челсі". Лондонці купили 34-річного габонця у "Барселони" за 12 мільйонів євро у вересні 2022 року. У складі "Челсі" Обамеянг зіграв 21 матч та забив три голи.

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П'єр-Емерік Обамеянг: що відомо про футболіста

Обамеянг зробив собі ім'я виступаючи у складі дортмундської "Боруссії". За німецький клуб габонець зіграв 213 матчів, відзначившись 141 голом і 36 результативними передачами.

З "Боруссії" Обамеянг перебрався в лондонський "Арсенал" за 65 мільйонів євро. У складі "канонірів" форвард зіграв 163 матчі і забив 92 голи. У сезоні 2018/19 Обамеянг виграв "Золоту бутсу" Англійської Прем'єр-ліги.

Також Обамеянг виступав за "Сент-Етьєн", "Діжон", "Лілль", "Монако", "Барселону" і "Мілан".

За національну збірну Габону Обамеянг зіграв 72 поєдинки і забив 30 голів.

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