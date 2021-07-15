П'ять футболістів збірної України додали в трансферній вартості після виступу на Євро-2020.
Дані про вартість футболістів оновив авторитетний портал Transfermarkt.
Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подорожчав на 3 мільйони євро і тепер оцінюється в 28 мільйонів.
Трансферна вартість форварда "Гента" Романа Яремчука піднялася на 2,5 мільйона євро і дорівнює 17,5 мільйонам.
Захисник "Динамо" Ілля Забарний подорожчав відразу на 6 мільйонів і тепер коштує 11 мільйонів.
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Також в ціні виросли воротар "Динамо" Георгій Бущан (з 5 до 7,5 мільйонів євро) і форвард "Дніпра-1" Артем Довбик (з 1 до 1,5 мільйонів).
Зазначимо, що очолює список найдорожчих українських футболістів півзахисник Руслан Малиновський. Його трансферна ціна після Євро-2020 не змінилася - 30 мільйонів євро.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
- На Євро-2020 українська збірна стала найбільш дисциплінованою командою турніру.
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