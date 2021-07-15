Більше за інших додав у ціні Олександр Зінченко.

П'ять футболістів збірної України додали в трансферній вартості після виступу на Євро-2020.

Дані про вартість футболістів оновив авторитетний портал Transfermarkt.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подорожчав на 3 мільйони євро і тепер оцінюється в 28 мільйонів.

Трансферна вартість форварда "Гента" Романа Яремчука піднялася на 2,5 мільйона євро і дорівнює 17,5 мільйонам.

Захисник "Динамо" Ілля Забарний подорожчав відразу на 6 мільйонів і тепер коштує 11 мільйонів.

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Також в ціні виросли воротар "Динамо" Георгій Бущан (з 5 до 7,5 мільйонів євро) і форвард "Дніпра-1" Артем Довбик (з 1 до 1,5 мільйонів).

Зазначимо, що очолює список найдорожчих українських футболістів півзахисник Руслан Малиновський. Його трансферна ціна після Євро-2020 не змінилася - 30 мільйонів євро.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Антон Дудар