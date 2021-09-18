Український футболіст не зміг зіграти в матчі.

"Манчестер Сіті" в 5-му турі АПЛ на своєму полі приймав "Саутгемптон" і не зумів здобути перемогу.

Зустріч завершилася без забитих голів - 0:0.

Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку "городян" на цей матч. Офіційний сайт "Сіті" повідомив, що Зінченко отримав травму. Про ступінь серйозності пошкодження не йдеться.

"Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" - 0:0

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"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Аке, Діаш, Канселу, Фернандіньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Сілва (Фоден, 72), Гріліш, Стерлінг, Жезус (Марез, 67)

"Саутгемптон": МакКарті, Лівраменто (Перро, 86), Стівенс (Салісу, 37), Беднарек, Вокер-Пітерс, Ельюнуссі, Редмонд, Ромеу, Ворд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 68)

АПЛ: ситуація в турнірній таблиці

За підсумками п'яти матчів "Ліверпуль" набрав 13 очок і лідирує в таблиці. Мерсисайдців ще можуть наздогнати "Челсі" і "МЮ", у яких 10 очок після чотирьох ігор.

У трійку лідерів після п'яти ігор входять "Евертон" (11 очок) і "Ман Сіті" (10).

Автор: Антон Дудар