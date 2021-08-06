Олександр Зінченко і Влада Седан з дочкою / фото instagram.com/v.lada_sedan
Футболіст збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко яскраво зустрів з пологового будинку свою дружину, телеведучу Владу Седан і дочку.
Стало відомо, що новонароджену назвали Єва.
На своїй сторінці в Instagram Седан показала, як був прикрашений будинок до їх повернення з пологового будинку.
Будинок прикрасили повітряними кулями, іграшками, а на стінах можна побачити написи "Ласкаво просимо додому" і "Єва" англійською мовою.
"Як же тато красиво нас зустрічав", - підписала Седан знімки.
instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- 1 серпня Зінченко і Седан стали батьками - у них народилася дочка.