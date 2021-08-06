Влада Седан показала, як чоловік зустрічав її і дочку з пологового будинку.

Футболіст збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко яскраво зустрів з пологового будинку свою дружину, телеведучу Владу Седан і дочку.

Стало відомо, що новонароджену назвали Єва.

На своїй сторінці в Instagram Седан показала, як був прикрашений будинок до їх повернення з пологового будинку.

Будинок прикрасили повітряними кулями, іграшками, а на стінах можна побачити написи "Ласкаво просимо додому" і "Єва" англійською мовою.

"Як же тато красиво нас зустрічав", - підписала Седан знімки.

Зінченко і Седан: як створювалася сім'я

Автор: Антон Дудар