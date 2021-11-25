Український спортсмен вважає, що потрібно дати час новому тренеру "гірників" побудувати команду.

У середу, 24 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" грав проти міланського "Інтера". "Гірники" зазнали поразки з рахунком 2:0 і вилетіли з єврокубків.

Український гімнаст і олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який є фанатом "Шахтаря", поділився своєю думкою про матч "гірників".

"У "Шахтаря" новий тренер. Потрібен час на те, щоб збалансувати команду. У спорті бувають злети і падіння, тому нічого страшного. Навіть якщо цього року нічого не вийде, то потрібно думати про наступний", - сказав Верняєв у коментарі Футбол 1/2/3.

Положення команд у групі D: "Реал" - 12 очок (5 ігор), "Інтер" - 10 очок (5 ігор), "Шериф" - 6 очок (5 ігор), "Шахтар" - 1 очко (5 ігор).

"Шахтар" втратив навіть теоретичні шанси на продовження боротьби в єврокубках.

"Шахтар" програв "Інтеру" вперше за останні чотири матчі в Лізі чемпіонів. Попередні три зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком 0:0.

"Шахтар" не зумів забити в четвертому з п'яти матчів групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "Шерифа". Матч пройде 7 грудня.

Автор: Володимир Медяник