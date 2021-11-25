Олег Верняєв прокоментував поразку Шахтаря в грі 5-го туру Ліги чемпіонів / REUTERS
У середу, 24 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" грав проти міланського "Інтера". "Гірники" зазнали поразки з рахунком 2:0 і вилетіли з єврокубків.
Український гімнаст і олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який є фанатом "Шахтаря", поділився своєю думкою про матч "гірників".
"У "Шахтаря" новий тренер. Потрібен час на те, щоб збалансувати команду. У спорті бувають злети і падіння, тому нічого страшного. Навіть якщо цього року нічого не вийде, то потрібно думати про наступний", - сказав Верняєв у коментарі Футбол 1/2/3.
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