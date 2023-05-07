"Гірники" втратили важливі очки в контексті чемпіонської гонки в УПЛ.

У неділю, 7 травня, відбувся поєдинок 25-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала донецький "Шахтар".

Гра проходила на стадіоні "Ніка" і сенсаційно завершилася внічию з рахунком 1:1.

Господарі поля першими відкрили рахунок у матчі - на 9-й хвилині забив Микола Михайленко.

На 75-й хвилині зустрічі "гірникам" вдалося зрівняти рахунок у поєдинку - гол у ворота "Олександрії" забив Кевін Келсі.

"Олександрія" - "Шахтар" - 1:1

Голи: Михайленко, 9 - Келсі, 75

"Олександрія": Шевченко, Скорко, Бабогло, Логінов, Копіна (Чубатий, 82), Михайленко (Ващенко, 88), Рибалка, Мірошниченко, Ковалець (Волошин, 58), Третьяков, Мустафаєв (Матюшенко, 88)

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький (Михайличенко, 70), Матвієнко, Степаненко, Швед (Зубков, 70), Джурасек (Криськів, 46), Бондаренко (Сікан, 75), Судаков, Траоре (Келсі, 24)

Попередження: Шевченко - Келсі, Ракицький

Огляд матчу:

Донецький "Шахтар" втратив дуже важливі очки в контексті боротьби за чемпіонський титул в УПЛ. Після цього туру "гірники" випереджають "Дніпро-1" всього на три очки, при цьому, у дніпрян є ще одна гра в запасі.

"Олександрія" займає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ з 38 балами в активі.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Інгульця" (13 травня), а "Олександрія" зустрінеться з "Дніпром-1" (11 травня).

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