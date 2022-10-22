"Олександрія" за сім зіграних матчів набрала 16 очок і займає 3-є місце в турнірній таблиці УПЛ.

У суботу, 22 жовтня, був зіграний перший матч дев'ятого туру чемпіонату України з футболу.

У Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" "Олександрія" здобула перемогу в поєдинку проти "Львову".

Голи забивали колишні гравці київського "Динамо" - Владислав Калітвинцев і Андрій Цуріков. Перший виконував навіс і по дивовижній траекторії відправив м'яча у дальній кут воріт. А Цуріков упіймав м'яча і потужно злету пробив без шансу для голкіпера суперників.

Олександрія - Львів - 2:0

Голи: Калітвинцев, 45+2, Цуріков, 67

Олександрія: Білик – Цуріков, Бабогло, Мельник, Мірошніченко – Рибалка (Ковалець, 71), Дришлюк (Мустафаєв, 90), Демченко – Третьяков (Скорко, 90), Кожушко (Кобзар, 72), Калітвинцев (Шулянський, 84)

Львів: Ільющенков – Мильченко, Никитюк, Муравський, Полегенько – Васильєв, Шишка (Крушинський, 52) – Бойко (Мишенко, 52), Грисьо – Бугай, Нич (В. Михайлів, 69)

Відео огляд матчу

"Олександрія" за сім зіграних матчів набрала 16 очок і займає 3-є місце в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" з 5 балами - на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ донецький "Шахтар" зіграє проти "Олександрії" 29 жовтня, а "Львів" поміряється силами з "Металістом" 30 числа.

Вас також можуть зацікавити новини: