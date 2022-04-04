Легендарний воротар київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Шовковський висловився про безчинства російських загарбників в Україні.
Знаменитий футболіст опублікував емоційний пост на своїй сторінці у Фейсбуці після новин з Бучі, Гостомеля та Ірпіня.
"Слів знайти неможливо! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і, на жаль, ще відбувається!
Є тотальна ненависть до всього, що пов'язано з рашизмом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ВСУ! Слава Українцям!" - написав Шовковський.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.
"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині
- 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.
- У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських пособників.
- Увечері 2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.
- Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі і розповів, що жителі просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей. Українців ховали в братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.