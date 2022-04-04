Олександр Шовковський шокований методами російських військових.

Легендарний воротар київського "Динамо" та національної збірної України Олександр Шовковський висловився про безчинства російських загарбників в Україні.

Знаменитий футболіст опублікував емоційний пост на своїй сторінці у Фейсбуці після новин з Бучі, Гостомеля та Ірпіня.

"Слів знайти неможливо! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і, на жаль, ще відбувається!

Є тотальна ненависть до всього, що пов'язано з рашизмом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ВСУ! Слава Українцям!" - написав Шовковський.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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