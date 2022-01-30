Півзахисник донецького "Шахтаря" Данило Ігнатенко другу частину сезону проведе у французькій Лізі 1.
Футболіст на правах оренди виступатиме у складі одного з аутсайдерів французької першості - "Бордо". Цю інформацію офіційно підтвердив французький клуб.
В угоді присутній пункт про те, що за певних умов "жирондинці" зможуть викупити 24-річного півзахисника.
У першій частині сезону Ігнатенко провів 15 матчів у складі "Дніпра-1" під керівництвом Ігоря Йовічевіча, відзначившись трьома забитими голами.
"Бордо" є шестиразовим чемпіоном Франції, чотириразовим переможцем Кубка Франції і триразовим володарем Суперкубка країни і Кубка французької ліги.
Читайте також"Телефонували з Ман Сіті та інших серйозних клубів": Суркіс пророкує велике майбутнє таланту ДинамоНа даний момент "Бордо" розташувався на 17-му місці французького чемпіонату, випереджаючи зону вильоту на одне очко.
Данило Ігнатенко: кар'єра
- Ігнатенко є вихованцем запорізького футболу і виступав за "Металург" (11 матчів, 1 гол) до того, як в 2016 році підписав контракт з "Шахтарем".
- Данило на правах оренди виступав за "Маріуполь" і "Ференцварош" (став чемпіоном Угорщини).
- З жовтня 2020 року Ігнатенко грав в оренді за "Дніпро-1". У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах (31 в чемпіонаті і 3 в Кубку України).