Данило Ігнатенко захищатиме кольори "Бордо".

Півзахисник донецького "Шахтаря" Данило Ігнатенко другу частину сезону проведе у французькій Лізі 1.

Футболіст на правах оренди виступатиме у складі одного з аутсайдерів французької першості - "Бордо". Цю інформацію офіційно підтвердив французький клуб.

В угоді присутній пункт про те, що за певних умов "жирондинці" зможуть викупити 24-річного півзахисника.

У першій частині сезону Ігнатенко провів 15 матчів у складі "Дніпра-1" під керівництвом Ігоря Йовічевіча, відзначившись трьома забитими голами.

"Бордо" є шестиразовим чемпіоном Франції, чотириразовим переможцем Кубка Франції і триразовим володарем Суперкубка країни і Кубка французької ліги.

Читайте також"Телефонували з Ман Сіті та інших серйозних клубів": Суркіс пророкує велике майбутнє таланту ДинамоНа даний момент "Бордо" розташувався на 17-му місці французького чемпіонату, випереджаючи зону вильоту на одне очко.

Данило Ігнатенко: кар'єра