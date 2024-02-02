Мадридський "Реал" підписав другого українського голкіпера.

17-річний український голкіпер Ілля Волошин став футболістом мадридського "Реала".

Про трансфер українця повідомляє футбольне агентство RGFootball, яке представляє інтереси Волошина.

Повідомляється, що Ілля Волошин підписав з "Реалом" контракт до літа 2026 року. Фінансові умови угоди не розголошуються.

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Попереднім клубом українця був іспанський "Райо Махадаонда". Також в Іспанії українець грав за "Новельду".

Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ (Дніпропетровської області), де грав з 2014 року по 2019 рік.

У сезоні 2023/24 Ілля зіграв 8 "сухих" ігор з 11 за "Райо Махадаонда". Лише в одній грі він пропустив 2 голи (проти "Хетафе").

Додамо, що у складі мадридського "Реала" грає ще один український воротар Андрій Лунін.

Варто відзначити, що Волошин був близький до переходу в мадридський "Атлетіко", але саме Лунін переконав свого співвітчизника вибрати "Реал". Про це розповів перший тренер Волошина Андрій Пісний.

"Ілля розповідав, що в літнє міжсезоння 2023 року у "Райо Махадаонда" був спаринг з "Реалом Б", і тренер його випустив на останні 25 хвилин. І відразу після гри його вже по обидва боки поля чекали скаути "Атлетіко" і "Реала".

Іллю відразу повезли в "Атлетіко", показати резиденцію. А через кілька днів його відвезли вже в "Реал". Там Волошина зустрів Андрій Лунін і провів йому екскурсію по резиденції. І після цього Ілля вирішив підписати контракт з "Реалом", - сказав Пісний в коментарі виданню "Український футбол".

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