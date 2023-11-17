Володимир Шаран працював головним тренером "Миная" з січня 2022 року.

52-річний спеціаліст Володимир Шаран покинув посаду головного тренера футбольного клубу "Минай".

Як повідомляє офіційний сайт клубу, рішення було прийнято за обопільною згодою сторін.

Разом з Шараном клуб покинув весь його штаб: Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич і командний лікар Олег Темник.

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"Футбольний клуб "Минай" дякує Володимиру Шарану та його штабу за виконану роботу. Саме під керівництвом 52-річного фахівця минайцям підкорилося найвище досягнення в клубній історії - восьме місце турнірної таблиці за результатами сезону-2022/23 Української Прем'єр-ліги", - йдеться в заяві на офіційному сайті "Миная".

Нагадаємо, Володимир Шаран був призначений головним тренером "Миная" у січні 2022 року.

Сезон-2022/23 під керівництвом Шарана "Минай" завершив на 8-му місці в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Це рекорд в історії закарпатського клубу.

У поточному сезоні УПЛ "Минай" йде на останньому місці в турнірній таблиці. В активі команди всього 6 набраних очок після 14-ти турів.

Свій наступний матч в рамках чемпіонату України "Минай" зіграє проти "Кривбасу". Гра відбудеться 25 листопада.

Новим головним тренером "Миная" може стати колишній футболіст луганської "Зорі" Желько Любенович. Раніше він працював тренером-селекціонером "Зорі", а потім був асистентом тренера команди U-19. Також 42-річний фахівець працював у сербському "Железнічарі".

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