Володимир Шаран спробує зберегти "Минай" в УПЛ.

Колишній головний тренер "Олександрія" Володимир Шаран відновив свою кар'єру і повернувся до тренерської роботи, очоливши клуб елітного дивізіону чемпіонату України.

Досвідчений український фахівець офіційно призначений тренером "Миная". Про це повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

Про деталі угоди не повідомляється.

Разом з 50-річним Шараном до тренерського штабу команди увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Останнім місцем роботи Шарана була "Олександрія".

Варто відзначити, що Шаран раніше вже працював тренером в Ужгороді, але в іншому клубі. З вересня 2007 по квітень 2008 фахівець очолював "Закарпаття".

Читайте такожКлуб УПЛ отримав трансферний бан за боргиНагадаємо, що "Минай" після першої частини сезону займає в чемпіонаті УПЛ 15-е місце, набравши десять очок. Перед відходом у відпустку клубне керівництво відправило у відставку з поста головного тренера Ігоря Леонова.

Володимир Шаран: кар'єра