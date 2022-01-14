Колишній головний тренер "Олександрія" Володимир Шаран відновив свою кар'єру і повернувся до тренерської роботи, очоливши клуб елітного дивізіону чемпіонату України.
Досвідчений український фахівець офіційно призначений тренером "Миная". Про це повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.
Про деталі угоди не повідомляється.
Разом з 50-річним Шараном до тренерського штабу команди увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.
Останнім місцем роботи Шарана була "Олександрія".
Варто відзначити, що Шаран раніше вже працював тренером в Ужгороді, але в іншому клубі. З вересня 2007 по квітень 2008 фахівець очолював "Закарпаття".
Читайте такожКлуб УПЛ отримав трансферний бан за боргиНагадаємо, що "Минай" після першої частини сезону займає в чемпіонаті УПЛ 15-е місце, набравши десять очок. Перед відходом у відпустку клубне керівництво відправило у відставку з поста головного тренера Ігоря Леонова.
Володимир Шаран: кар'єра
- Як футболіст Володимир Шаран основну кар'єру провів у київському "Динамо", "Дніпрі" та львівських "Карпатах". Ставав триразовим чемпіоном України, вигравав Кубок.
- Завоював титули і в якості гравця молодіжних збірних СРСР - з юніорською збірною завоював золоті медалі першості Європи 1990-го, а з молодіжної став третім призером Чемпіонату світу 1991 року.
- Як тренер Шаран почав свою кар'єру в криворізькому "Кривбасі", потім працював у кропивницькій "Зірці".
- Найбільше визнання як тренер Володимир Шаран отримав з "Олександрією", з якою вигравав Першу лігу, виводив їх в УПЛ, де в сезоні 2016/17 його команда посіла 5 місце і вперше в історії отримала право виступати в єврокубках. За підсумками сезону 2018/19 років його "Олександрія" вперше посіла 3-е місце в УПЛ.
- У сезоні 2019/20 команда виступала в груповому раунді Ліги Європи.