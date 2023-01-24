Едуард Соболь завершив свій трансфер в "Страсбур".

Захисник національної збірної України Едуард Соболь перейшов з бельгійського "Брюгге" у французький "Страсбур".

Офіційний сайт "Страсбура" підтвердив успішне закриття угоди з трансферу українця.

Соболь підписав з французьким клубом контракт терміном на два з половиною роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

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"Брюгге" заробив на трансфері українського захисника 2,5 мільйона євро.

"Це великий прогрес в моїй футбольній кар'єрі і в моєму житті як людини, я приїжджаю в важливий клуб і історичне місто. Я - переможець і сповнений рішучості віддати всі сили своїй команді.

Не можу дочекатися, коли зіграю свій перший матч у новій команді і відкрию для себе атмосферу стадіону", - наводить слова Соболя прес-служба "Страсбура".

У новому клубі футболіст збірної України вибрав 77 номер.

Додамо, що Соболь став другим українцем у чемпіонаті Франції. Раніше в французький "Марсель" з "Аталанти" перебрався Руслан Малиновський.

Дебютувати в новому клубі Соболь зможе вже на цих вихідних. 29 січня "Страсбур" грає з "Тулузою".

У турнірній таблиці чемпіонату Франції новий клуб Соболя йде на 16 місці серед 20 клубів, маючи в своєму активі 15 очок.

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