Едуард Соболь забив ефектний гол прямим ударом зі штрафного.

У суботу, 1 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" на рідному стадіоні приймав "Мехелен".

Поєдинок завершився розгромною перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Один з голів "Брюгге" в цьому матчі забив захисник збірної України Едуард Соболь. 27-річний українець на 53-й хвилині завдав класного удару зі штрафного і подвоїв перевагу своєї команди.

Відео дня

Цей м'яч є першою результативною дією Едуарда в поточному сезоні за "Брюгге".

Ще по одному голу в грі з "Мехеленом" забили Ферран Хутгла і Тейджон Б'юкенен.

"Брюгге" - "Мехелен" - 3:0

Голи: Хутгла, 37, Соболь, 53, Б'юкенен, 86

Відео голу Соболя:

QUÉ GOLAZO DE EDUARD SOBOL!!!!!!🇺🇦pic.twitter.com/cXaoE4gVgA — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) October 1, 2022

Варто відзначити, що авторитетні портали WhoScored і SofaScore визнали Соболя найкращим гравцем матчу з позначками 8,4 і 8,3 відповідно. Він провів на полі всю гру.

У другому таймі у складі "Брюгге" на заміну вийшов форвард збірної України Роман Яремчук. Він провів на полі 31 хвилину і отримав 6,3 і 6,7 бала відповідно.

Після 10-ти турів "Брюгге" в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії йде третім, маючи в своєму активі 22 очки. Від лідируючого "Антверпена" команда українців відстає на п'ять пунктів.

Едуард Соболь: кар'єра

Едуард - вихованець ДЮСШ ФК "Металург" Запоріжжя.

Соболь виступав за такі команди: "Металург" Запоріжжя, "Шахтар", "Металург" Донецьк, "Металіст", "Зоря", "Славія" (Чехія), "Яблонець" (Чехія).

Соболь виступає за бельгійський "Брюгге" з 2019 року – спочатку на правах оренди, а потім "Шахтар" продав захисника.

У футболці "Брюгге" Едуард зіграв 118 матчів, забив 4 голи і віддав 14 результативних передач..

З "Шахтарем" ставав двічі чемпіоном України, з "Брюгге" тричі вигравав чемпіонат Бельгії.

За національну збірну України Соболь зіграв 27 матчів.

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