Молодий український нападник Данило Сікан перебрався в "Ганзу".

Талановитий нападник національної збірної України та донецького "Шахтаря" Данило Сікан перейшов до німецького футбольного клубу "Ганза".

Українець виступатиме за новий клуб на правах оренди до кінця цього сезону. "Шахтар" офіційно підтвердив трансфер.

Відзначимо, що у складі "Шахтаря" Сікан отримував мало ігрової практики, тому перехід в "Ганзу" повинен позитивно позначитися на прогресі українського форварда.

Данило Сікан прокоментував свій перехід до німецького клубу:

"Мені не терпиться приступити до справи, і я дійсно з нетерпінням чекаю того часу, коли почну грати за цей клуб. "Ганза" - топ-клуб з відмінними вболівальниками, хорошою командою і, як я зрозумів, з прекрасними традиціями. Для мене зараз важливо швидко познайомитися з усіма процесами і командою, щоб я міг допомогти домогтися хороших результатів і успішно провести решту сезону", - сказав Сікан.

Читайте такожОфіційно: шестиразовий чемпіон Франції оголосив про перехід футболіста ШахтаряУ поточному сезоні Сікан зіграв за "гірників" 14 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Додамо, що "Ганза" виступає у Другій Бундеслізі. Після 20-ти зіграних турів клуб з Ростока займає 14-е місце в турнірній таблиці з 18-ти можливих, маючи в активі 21 очко при різниці забитих і пропущених м'ячів 21-32.

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