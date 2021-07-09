Денис Антюх продовжить свою кар'єру в складі "біло-синіх".

Вінгер ковалівського "Колосу" Денис Антюх офіційно поповнив склад чинного чемпіона України.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Атакувальний півзахисник підписав контрактну угоду на 4 роки з "Динамо". 23-річний гравець добре зарекомендував себе на перегляді й столичний клуб викупив його контракт у "Колоса". Під час перших літніх зборів, які завершилися 7 липня, Антюх забив 2 голи за "біло-синіх".

Про суму трансферу поки що не відомо, але за чутками Денис обійшовся киянам у 500 000 євро. У минулому сезоні Антюх зіграв за "Колос" 27 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі й зробив 2 гольові передачі.

Крім Антюха на перегляді в "Динамо" також зараз знаходиться вихованець "Шахтаря" Андрій Коробенко і найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Кулач.

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Денис Антюх: кар'єра

Антюх - вихованець "Нафтовика-Укрнафти". За першу команду охтирського клубу він виступав з 2015 по 2018 рік.

У 2018-му Денис поповнив склад "Колосу", у 2019 році він їздив в оренду до "Балкан". За "Колос" Антюх загалом провів 48 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма результативними передачами.

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Автор: Артем Будрін