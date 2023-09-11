З'явилися нові подробиці переходу івуарійського нападника Ніколя Пепе в турецький "Трабзонспор" з лондонського "Арсенал".
Як стало відомо, 28-річний івуарієць перебрався в "Трабзонспор" на правах вільного агента.
Чинна угода Пепе з "канонірами" діяла до кінця сезону 2023/24. Але, керівництво лондонського клубу прийняло рішення розірвати контракт з форвардом. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт "Арсенала".
Ніколя Пепе приєднався до "канонірів" влітку 2019 року. За трансфер івуарійського нападника "Арсенал" заплатив "Ліллю" 80 мільйонів євро. На той момент трансфер Пепе був найдорожчим в історії лондонського клубу.
У складі англійського клубу Пепе зіграв 112 матчів, забив 27 голів і віддав 21 гольову передачу. З "канонірами" івуарієць виграв Кубок Англії в сезоні 2019/20.
Минулий сезон Ніколя Пепе провів у Лізі 1 у складі "Ніцци", де забив 8 голів у 28 матчах.
З турецьким клубом Пепе підписав контракт до літа 2024 року.
Додамо, що "Трабзонспор" після 4 турів чемпіонату Туреччини займає 7-е місце в турнірній таблиці. У минулому сезоні команда фінішувала шостою і залишилася без єврокубків в цьому.