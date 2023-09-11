Ніколя Пепе перебрався в турецький "Трабзонспор".

З'явилися нові подробиці переходу івуарійського нападника Ніколя Пепе в турецький "Трабзонспор" з лондонського "Арсенал".

Як стало відомо, 28-річний івуарієць перебрався в "Трабзонспор" на правах вільного агента.

Чинна угода Пепе з "канонірами" діяла до кінця сезону 2023/24. Але, керівництво лондонського клубу прийняло рішення розірвати контракт з форвардом. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт "Арсенала".

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Ніколя Пепе приєднався до "канонірів" влітку 2019 року. За трансфер івуарійського нападника "Арсенал" заплатив "Ліллю" 80 мільйонів євро. На той момент трансфер Пепе був найдорожчим в історії лондонського клубу.

У складі англійського клубу Пепе зіграв 112 матчів, забив 27 голів і віддав 21 гольову передачу. З "канонірами" івуарієць виграв Кубок Англії в сезоні 2019/20.

Минулий сезон Ніколя Пепе провів у Лізі 1 у складі "Ніцци", де забив 8 голів у 28 матчах.

З турецьким клубом Пепе підписав контракт до літа 2024 року.

Додамо, що "Трабзонспор" після 4 турів чемпіонату Туреччини займає 7-е місце в турнірній таблиці. У минулому сезоні команда фінішувала шостою і залишилася без єврокубків в цьому.

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